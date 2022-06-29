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РФ платит своим военным через неподсанкционный "Газпромбанк", - Кулеба

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Киев, Среда 29 июня 2022 00:40
РФ платит своим военным через неподсанкционный "Газпромбанк", - Кулеба Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Россия платит своим солдатам и получает деньги за энергоносители через "Газпромбанк", который не попал под санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

Он призвал отключить банк от системы SWIFT.

"Российский банк используется как для получения европейских платежей за газ и нефть, так и для выплаты жалованья российским войскам, ведущим агрессивную войну против Украины. Какая ирония. Банк должен быть подвергнут санкциям и отключен от SWIFT", - написал Кулеба.

Ранее журналисты программы "Схемы" опубликовали расследование, в котором рассказали про неподсканционный банк "Газпрома".

"Газпромбанк" - это единственный крупный российский банк, который до сих пор избегает масштабных санкций Запада. Именно на счета этого банка поступает уплата от членов Евросоюза за российские газ и нефть.

Наиболее раннее подтверждение того, что оккупанты получают зарплату через "Газпромбанк", которое журналистам удалось найти, датируется 2015 годом.

Выплаты проходили вплоть до полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

Напомним, в начале июня Европейский союз принял решение утвердить шестой пакет санкций. ЕС отключил от SWIFT еще три российские банка: "Сбербанк", "Московский кредитный банк", "Россельхозбанк", однако "Газпромбанк" так и не был включен в список.

При этом Офис президента призывал ввести санкции против этого банка еще в апреле.

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