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РФ в окупації хоче організувати виробництво дронів, до роботи залучатимуть дітей

Україна, Вівторок 10 жовтня 2023 21:25
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РФ в окупації хоче організувати виробництво дронів, до роботи залучатимуть дітей Фото: Іван Федоров (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни планують почати виробляти дрони для війни на окупованій території України. До цього процесу залучатимуть дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"Росіяни анонсували збірку бойових дронів на окупованій території - ховаються за спинами цивільних та залучають до цього дітей", - йдеться у заяві.

За словами Федорова, на окупованій частині Запорізької області росіяни організовують виробництво бойових дронів. Вони влаштували міні-виробництво на базі "батальйону Судоплатова", де служать найманці з Росії.

Також окупанти планують залучати підлітків та молодь, аби навчити їх роботі з дронами.

"Надалі планують влаштувати "технопарк" для виробництва БПЛА, звісно заховавши його в житлових районах, щоб прикритися цивільними мешканцями", - сказав Федоров.

Окремо мер міста підкреслив, що окупанти з колаборантами перетворюють захоплену частину Запорізької області на мілітаризовану сіру зону.

РФ використовує дрони для атак на Україну

Британська розвідка повідомила, що іранська допомога Росії у війні проти України включала сотні безпілотних літальних апаратів та артилерійські боєприпаси. Іранські дрони-камідзе були ключовим елементом російської кампанії з завдання дальніх ударів по Україні.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав, що російські окупанти планують збільшити виробництво безпілотників-камікадзе типу "Шахед". Про це свідчать дані розвідки.

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