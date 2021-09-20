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РФ начала масштабные военные учения в Черном море

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Крым, Понедельник 20 сентября 2021 14:59
РФ начала масштабные военные учения в Черном море Фото: РФ начала масштабные военные учения в Черном море
Автор: Мария Кучерявец

В акватории Черного моря российские военные проводят масштабные учения. В тренировках привлечены около 20 надводных кораблей РФ, которые используют ракетные и артиллерийские стрельбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минобороны РФ.

Известно, что корабли вышли в море с оккупированных территорий Украины (г. Севастополь) и из РФ (г. Новороссийск).

По информации пресс-центра, выход кораблей в морские полигоны проводится "в соответствии с планом мероприятий боевой подготовки ЧФ на 2021 год".

В тренировках привлечены ракетные, противолодочные корабли, подводные лодки, нейтральные силы флота, вспомогательные и спасательные судна, самолеты и вертолеты морской авиации.

Указано, что российские военные уже выполнят ракетные и артиллерийские стрельбы в составе разнородных тактических групп.

Кроме того, они планируют отработать траление, морской бой, поиск и уничтожение подводной лодки, обнаружение и нанесение удара по береговому командному пункту, противовоздушную оборону.

Между тем, за учениями будут следить беспилотные летательные аппараты.

Напомним, в Украине 22 сентября начнутся военные учения "Объединенные усилия - 2021".

Из-за чего, запланировано масштабное перемещение военной техники и личного состава по всей территории страны.

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