РФ готує нові штурми на двох напрямках Запорізької області, - військовий

Війська РФ продовжують свій наступ з метою захопити українські території. Зокрема, ворог готує нові штурми на Оріхівському та Роботинському напрямках Запорізької області.

Про це заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір національного телемарафону.

"За даними розвідки, противник готує нові штурмові дії під Оріховим і Роботиним, ворог перекидає туди особовий склад і за кілька днів, ймовірно, активізує нові штурми", - розповів військовий.

Він зазначив, що якщо ворогу на цьому напрямку вдасться здійснити прорив, тоді війська РФ зможуть взяти під вогневий контроль логістичні шляхи, які йдуть із Запоріжжя на схід України, де Сили оборони тримають Донецьку я південну частину Запорізької області.

Також Волошин додав, що за протягом минулої доби лише у Запорізькій області противник здійснив 400 обстрілів по населеним пунктам. Ще близько 300 по позиціях українських військ.