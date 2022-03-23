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РФ готовится заблокировать выезд россиян из оккупированного Крыма, - разведка

Новина українською →
Крым, Среда 23 марта 2022 10:56
РФ готовится заблокировать выезд россиян из оккупированного Крыма, - разведка Фото: РФ ограничивает выезды из Крыма (wikipedia)
Автор: Наталья Юрченко

Россия готовится заблокировать выезд своих граждан из оккупированного Крыма. Причиной этого стала борьба с украинскими диверсантами и предотвращение возможных "террористических атак".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

Отмечается, что Росгвардия готовится ограничить движение в сторону России по Крымскому мосту, паромной переправе и авиасообщение полуострова с РФ.

"Таким образом путинская власть пытается отреагировать на панические настроения среди граждан РФ, которые незаконно переселились в украинский Крым после февраля 2014 года. Оккупанты стремятся остановить поток беглецов с полуострова", - говорится в сообщении.

Кроме того, украинская разведка сообщает, что среди первых беглецов были российские военнослужащие и члены их семей, а также представители оккупационной администрации Севастополя. Они срочно продают недвижимость, меняют регистрацию места жительства, выводят с полуострова бизнес и активы.

"Ограничивая возможность выезда из Крыма, Путин фактически удерживает в качестве заложников 600 тысяч граждан РФ, которые сейчас незаконно находятся на полуострове и начинают понимать шаткость своего правового статуса", - отметили в ГУР.

Напомним, депутатам путинской партии "Единая Россия" запретили покидать страну. Они могут это сделать только с разрешения руководителя политической силы.

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