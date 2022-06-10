РФ будет трудно захватить Славянск. На Северском Донце оккупантов ждут проблемы, - ISW

Российские оккупанты добились незначительных успехов к северу от Славянска. Но, вероятно, столкнутся с трудностями при штурме города из-за тактических проблем при форсировании Северского Донца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что оккупанты наступали на Славянск с юго-востока от Изюма. Они, вероятно, пытаются использовать свой контроль над районом вокруг Святогорска, чтобы продвинуться в сторону Славянска.

Попыткам оккупантов продвинуться к Славянску, вероятно, мешает Северский Донец, который им придется пересечь на север, в районе Святогорска-Тетяновки, и к востоку от Славянска, в районе Райгородка, чтобы продвинуться к городу.

Кроме того, российские войска продолжали наземные, воздушные и артиллерийские атаки к востоку от Бахмута и 9 июня добились постепенных успехов. В частности, российские войска достигли частичного успеха в Камышевахе и Ротах. Кроме того, российские войска продолжали безуспешные атаки на Нагорное и Николаевку.

Напомним, по данным Генштаба, на Славянском направлении враг закрепился на достигнутых рубежах и сосредоточивает усилия на пополнении запасов, а также перегруппировке подразделений.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.