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Результати війни у 2023-му та прогнози на 2024-й: Залужний поговорив з генералом США

Понеділок 15 січня 2024 21:44
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Результати війни у 2023-му та прогнози на 2024-й: Залужний поговорив з генералом США Фото: Валерій Залужний, головнокомандувач ЗСУ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Залужного в Telegram.

За словами головнокомандувача ЗСУ, він поінформував Брауна про ситуацію на полі бою, а також на окремих ділянках фронту.

"Поділився результатами аналізу бойових дій у 2023 році та прогнозами на 2024 рік. Разом з головою об'єднаного комітету начальників штабів США обмінялися думками з питань, що становлять взаємний стратегічний інтерес", - уточнив Залужний.

Він також додав, що подякував Брауну та всьому американському народу за підтримку України у боротьбі з росіянами.

Результати війни у 2023

Нагадаємо, влітку 2023 року українські військові проводили контрнаступ. Він був зосереджений на південному сході країни.

Незважаючи на те, що нашим захисникам вдалося деокупувати близько 10 населених пунктів, мети контрнаступу досягнуто не було.

Більш детально про підсумки бойових дій у 2023 році та прогнози на 2024 - у матеріалі РБК-Україна.

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Сполучені Штати Америки Валерій Залужний Війна Росії проти України
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