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В результате авиаудара по Киевской области в селе разрушены дома. Обошлось без пострадавших

Новина українською →
Киевская область, Четверг 31 марта 2022 23:51
В результате авиаудара по Киевской области в селе разрушены дома. Обошлось без пострадавших Фото: российская авиация нанесла удар по Киевской области (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Киевской области в результате российского авиаудара в одном из сел в Бучанском районе разрушены несколько жилых домов. К счастью, пострадавших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

"В Бучанском районе от авиаудара врага пострадало одно из сел района. Как результат, полностью разрушены несколько жилых домов граждан. Потерпевших нет", - говорится в сообщении.

Также правоохранители проинформировали, что в Фастовском районе в результате боевых действий зафиксированы повреждения на объекте инфраструктуры.

"Пожар был ликвидирован работниками ГСЧС, после чего следователи зафиксировали последствия", - рассказали в полиции.

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