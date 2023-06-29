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Результат контрнаступу може вплинути на ставлення Заходу до України, - FT

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Брюссель, Четвер 29 червня 2023 13:55
Результат контрнаступу може вплинути на ставлення Заходу до України, - FT Фото: контрнаступ ЗСУ може вплинути на ставлення Заходу до України (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Результати контрнаступу українських військ можуть вплинути на ставлення Заходу до України. Мова йде про фінансову та іншу підтримку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Видання, посилаючи на неназваного високопоставленого європейського дипломата, вказує, що результати контрнаступу вплинуть на все, що "ми робимо щодо України".

"Фінансування, підтримка, політична участь... і, що найважливіше, мирні переговори, які відбудуться, подобаються вони нам чи ні", - сказав дипломат.

При цьому головнокомандувач НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі вважає, що контрнаступ України поки не досяг значних успіхів. За його словами, ЗСУ зіштовхнулися з труднощами, пов'язаними з російською обороною.

"Росія все ще має перевагу (за рахунок, - ред.) масовості", - сказав Каволі.

Військовий штаб НАТО відмовився коментувати зауваження командувача.

"НАТО уважно спостерігає за конфліктом в Україні з самого початку... Наступний етап їхньої боротьби може бути довгим і важким, але ми продовжуватимемо робити все можливе, щоб допомогти Україні виграти її екзистенційну боротьбу", - йдеться у заяву.

Наступ України

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, українські сили ведуть наступальні операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. За останніми даними, під Бахмутом ЗСУ перехопили стратегічну ініціативу та ведуть наступальні дії широким фронтом.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що ЗСУ мають понад кілометр просування на двох напрямках.

За її словами, на Бердянському напрямку є просування 1300 метрів, а на Бахмутському - у напрямку Кліщіївки просунулись на 1200 метрів, у напрямку Курдюмівки - на 1500 метрів.

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Збройні сили України Війна в Україні Війна Росії проти України Контрнаступ ЗСУ
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ЗСУ під Бахмутом перехопили ініціативу і ведуть наступ широким фронтом, - Генштаб
ЗСУ під Бахмутом перехопили ініціативу і ведуть наступ широким фронтом, - Генштаб
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