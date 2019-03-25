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Резниченко на посту главы ДнепрОГА за 4 года реализовал 2 тыс. проектов

Новости » Политика    25.03.2019 - 14:12
Резниченко на посту главы ДнепрОГА за 4 года реализовал 2 тыс. проектов
Фото: Валентин Резниченко (пресс-служба ОГА)

Резниченко возглавляет облгосадминистрацию 1461 день

Валентин Резниченко на посту главы Днепропетровской областной государственной администрации (ОГА) за 4 года реализовал 2 тыс. проектов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет администрации области, подготовленный к четырехлетию работы Резниченко.

По срокам пребывания на этом посту Резниченко опередил Павла Лазаренко. Бывший глава ОГА и премьер-министр Украины Лазаренко возглавил область еще до появления института губернаторов и пробыл 1091 день в должности представителя президента в регионе, губернатором - 97 дней (всего 1404).

Резниченко на посту главы ДнепрОГА за 4 года реализовал 2 тыс. проектов

Согласно отчету, за эти годы он сосредоточил свою работу на проектном менеджменте, социальном развитии, открытости власти и использованию преимуществ децентрализации власти, инициированной президентом Порошенко.

За четыре года Резниченко реализовал около 2 000 социальных, инфраструктурных, экологических, образовательных и энергосберегающих проектов. Это удалось сделать за счет роста доходов бюджета области вследствие реформы децентрализации: если в 2014 году бюджет области выделял на развитие инфраструктуры 622 млн грн, то в 2018 году эти расходы достигли 8,5 млрд грн. Всего за четыре года ОГА под руководством Резниченко и областной совет вложили в инфраструктуру более 30 млрд грн.

Около 15 тысяч предпринимателей, зарегистрированных в Днепропетровской области, за четыре года заработали более 120 млрд грн. в системе ProZorro. Резниченко стал первым главой ОГА, подписавшим распоряжения о переводе в эту систему абсолютно всех закупок, включая допороговые.

Три города Днепропетровской области – Покров, Никополь и Марганец – полностью отказались от централизованного отопления газом. В области активно развивается альтернативная энергетика: построено более 1000 современных котельных. Потребление газа снижено на 23%.

В области запущены 35 солнечных электростанций, одна их них – в Никопольском районе – крупнейшая в Украине: 750 тысяч панелей мощностью 240 МВт.

Резниченко на посту главы ДнепрОГА за 4 года реализовал 2 тыс. проектов

В городах и селах Днепропетровской области отремонтировано более 500 дорог, капитально отремонтирована трасса Днепр – Запорожье, она признана одной из лучших в стране и полностью соответствует европейским стандартам. Начато строительство новой четырехполосной трассы Днепр – Решетиловка, которая соединит Днепр и Киев – впервые за все годы Независимости.

Резниченко на посту главы ДнепрОГА за 4 года реализовал 2 тыс. проектов

В области построили с нуля и открыли в 2016-м первый за 25 лет новый детский садик. Всего за четыре года их открыто уже более 60. Все садики, которые делает Днепропетровская ОГА, энергоэффективны, имеют современное оборудование и яркий дизайн.

Также были реконструированы 20 школ и еще 30 – в процессе реконструкции прямо сейчас. Эти школы также оснащены новым оборудованием и имеют современный дизайн.

Совместно с Фондом Порошенко и его главой Мариной Порошенко Резниченко в каждой школе внедряет инклюзивное образование для детей с особыми потребностями (инвалидами) – уже более 800 таких детей обучаются по этой системе в 225 школах. Все школы безбарьерные, в них установлены пандусы и подъемники.

Резниченко на посту главы ДнепрОГА за 4 года реализовал 2 тыс. проектов

Были созданы 120 ресурсных комнат и медиатек, 30 инклюзивно-ресурсных центров, первый в Украине Инклюзивный парк в Днепре, сотни бук-кроссингов и 8 школ робототехники.

Все реконструируемые школы получают ультра-современные стадионы с полноразмерными футбольными полями и профессиональным покрытием. Еще 30 стадионов - в процессе строительства. Также строятся спортивные комплексы и бассейны.

Резниченко на посту главы ДнепрОГА за 4 года реализовал 2 тыс. проектов

За четыре года были отремонтированы или построены с нуля 36 медицинских учреждений, получивших более 400 единиц новейшего медоборудования. Вводятся в эксплуатацию 18 новых амбулаторий.

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