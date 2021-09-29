Резкая вспышка. В Украине впервые с апреля почти 10 тысяч новых случаев коронавируса
В Украине подтвердили 9666 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Харьковской и Днепропетровской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
Такая статистика предыдущий раз была еще в апреле 2021 года.
За сутки в Украине госпитализировали 2855 человек; летальных случаев - 217; выздоровел - 3281 человек. Протестовали методом ПЦР - 42 132 человека, методом ИФА - 10 973 лица, экспресс-тестами - 39 724 человека.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (976), Днепропетровской (787), Донецкой (699), Одесской (662) и Запорожской (592) областях.
За все время пандемии в Украине заболели - 2 411 622 лица; выздоровели - 2 251 352 лица; летальных исходов - 56 080; проведения ПЦР-тестов - 12 783 263.
Напомним, ученые НАН прогнозируют, что в Украине количество новых COVID-случаев превысит 10 тысяч в начале октября.