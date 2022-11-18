Рейтинг банків: де українці зберігають найбільше заощаджень

Станом на 1 жовтня 2022 року в 67 банках перебувало 861,2 млрд гривень коштів фізичних осіб. найбільше вкладів у державному ПриватБанку - 301,3 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України ( НБУ ).

Нагадаємо, станом на 1 жовтня 2022 року в Україні налічувалося 5516 діючих структурних підрозділів банків. З початку року їхня кількість скоротилася на 1169 (на 17,5%). Найбільше відділень у державному ПриватБанку - 1294. Другий квартал поспіль банк лідирує за кількістю відділень, випередивши Ощадбанк.