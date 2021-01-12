Республиканцы планируют внести резолюцию с осуждением Трампа

Фото: Дональд Трамп (flickr.com)

Конгрессмен-республиканец Том Рид планирует внести в Палату представителей резолюцию с осуждением действий президента США Дональда Трампа. Голосование по резолюции должно состояться на этой неделе.

Об этом он написал для New York Times.

Также, по его словам, нужно рассмотреть альтернативы, которые могут позволить Конгрессу запретить Трампу занимать федеральную должность в будущем.

"Я намерен присоединиться к моим коллегам по Палате во введении резолюции с осуждением, чтобы обеспечить немедленную ответственность за события 6 января" - заявил Рид.

При этом он отметил, что импичмент за несколько дней до окончания срока полномочий не является выходом.

Напомним, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что конгрессмены призывают Пенса отстранить Трампа от власти.

Ранее действующий вице-президент США Майкл Пенс назвал условие объявления импичмента Трампу. Он считает возможным использование 25-й поправки в Конституции Штатов.

Отметим, CNN сообщало, что импичмент Трампу могут объявить в середине этой недели.