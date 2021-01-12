ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Республиканцы планируют внести резолюцию с осуждением Трампа

Вашингтон, Вторник 12 января 2021 09:41
Республиканцы планируют внести резолюцию с осуждением Трампа
Фото: Дональд Трамп (flickr.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Конгрессмен-республиканец Том Рид планирует внести в Палату представителей резолюцию с осуждением действий президента США Дональда Трампа. Голосование по резолюции должно состояться на этой неделе.

Об этом он написал для New York Times.

Также, по его словам, нужно рассмотреть альтернативы, которые могут позволить Конгрессу запретить Трампу занимать федеральную должность в будущем.

"Я намерен присоединиться к моим коллегам по Палате во введении резолюции с осуждением, чтобы обеспечить немедленную ответственность за события 6 января" - заявил Рид.

При этом он отметил, что импичмент за несколько дней до окончания срока полномочий не является выходом.

Напомним, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что конгрессмены призывают Пенса отстранить Трампа от власти.

Ранее действующий вице-президент США Майкл Пенс назвал условие объявления импичмента Трампу. Он считает возможным использование 25-й поправки в Конституции Штатов.

Отметим, CNN сообщало, что импичмент Трампу могут объявить в середине этой недели.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Дональд Трампреспубликанская партия США

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь