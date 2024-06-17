У Республіканській партії запевняють, що Трамп підтримує військову допомогу Україні

Колишній президент США Дональд Трамп у приватному порядку підтримує надання військової допомоги Україні. Він розуміє, що це правильне рішення.

Про це заявила сенатор Джоні Ернст, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bleeding Heartland .

Раніше Ернст заявляла, що колишній президент Дональд Трамп у приватному порядку підтримує продовження поставок американської військової допомоги Україні.

Журналісти Bleeding Heartland ще раз поспілкувалися із сенаторкою-республіканкою після зборів у мерії Вінтерсета (штат Айова).

Вона пояснила, що насправді Дональд Трамп під час розмов про військову допомогу Україні багато мовчав і в приватних розмов розуміє, що надання зброї є правильним рішенням.

За словами Ернст, Трамп вважає це річчю, яку потрібно робити. Видання пише, що востаннє сенаторка від Айови бачила Трампа 13 червня, коли він обідав із республіканцями Сенату в Капітолії США. Тоді ЗМІ писали, що основна увага приділялася представленню єдиного фронту Республіканської партії в майбутніх виборчих кампаніях, хоча Трамп і сенатори також обговорили низку політичних напрямків.

Що ще говорила сенаторка

Ернст є членом сенатської групи з питань України і підтримала відправлення летальної допомоги за кілька років до того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року.

Зовсім недавно вона зустрілася з президентом Володимиром Зеленським та іншими високопосадовцями двопартійної делегації Конгресу в Україні на початку квітня.

Сенаторка впевнена, що США не віддадуть Україну Росії навіть у разі того, якщо республіканці отримають контроль над Сенатом. Також Ернст виступила за надання подальшої військової допомоги Україні.