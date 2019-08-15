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Решение КМУ о цене на газ для Луганской ТЭС предотвратило катастрофу в области, - глава ВЭА

Новости » Энергетика    15.08.2019 - 21:07
Решение КМУ о цене на газ для Луганской ТЭС предотвратило катастрофу в области, - глава ВЭА
Фото: Луганская ТЭС (google.com.ua/maps)

По его мнению, появившаяся в СМИ критика решения правительства - не более чем политические спекуляции

Решение Кабинета министров Украины о снижении стоимости газа для Луганской ТЭС позволило избежать веерных отключений в Луганской области. Об этом заявил экс-министр энергетики, глава Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на УНИАН.

«Это решение спасет регион от веерных отключений. Регион работает изолированно, железнодорожного сообщения, чтобы поставлять из Украины на станцию уголь, нет, а со стороны РФ возможности поставлять уголь уже нет. Единственный вариант для станции – работа на газе. Обеспечить перетоки электроэнергии из других областей невозможно, прошло уже столько лет, надо было активизировать строительство линии 330, которая запроектирована и строится. Поэтому единственный выход – газ. Но себестоимость работы на газе - высока, тарифы НКРЭКУ не обеспечивают безубыточную работу станции, и КМУ принял решение снизить стоимость газа для этой ТЭС, чтобы станция работала без убытков. Прибыли там никакой не будет. Это абсолютно правильная реакция на чрезвычайную ситуацию по Луганской области», - сообщил Иван Плачков.

По его мнению, появившаяся в СМИ критика решения правительства – не более чем политические спекуляции.

«Когда начинаются обсуждения, почему правительство приняло такое решение о снижении цены газа для Луганской ТЭС, - это спекуляции, это недобросовестный пиар, беспощадный по отношению к миллиону украинских граждан в Луганской области, которые могли остаться без электроэнергии», - отметил Иван Плачков.

Энергоэксперт подчеркнул, что возникшая чрезвычайная ситуация в Луганской области связана не с проблемами самой станции.

«Это проблема не станции, это проблема Украины, ее нужно решать на уровне правительства, и правительство ее решает», - отметил Иван Плачков.

Глава ВЭА также сообщил, что стабилизировать энергетическую ситуацию в регионе может строительство подстанции Кременная и линии электропередач, а также строительство железной дороги.

«Кроме подстанции, нужно построить линию энергопередач, и энергетики готовы ее быстро построить. Но необходимы согласования ведомств, и правительство должно организовать согласования, как можно быстрее. Для надежности электроснабжения тогда будет еще один источник. Это надо делать обязательно. Нужно также строить железную дорогу. На первом этапе нужно построить линию электропередач, а на втором – железную дорогу. Это понятно всем», - уверен Иван Плачков.

Как ранее сообщалось, по мнению директора департамента ЖКХ Луганской обладминистрации Виталия Сурая, благодаря принятию Кабинетом министров Украины решения о специальной цене газа для Луганской ТЭС, в области не будет веерных отключений.

Напомним, Кабинет министров Украины 14 августа принял решение о снижении стоимости газа для Луганской ТЭС из-за чрезвычайной ситуации. Также отмечается, что Луганская ТЭС может получать уголь по железной дороге только с российской территории, потому что подъездов к электростанции по контролируемой украинскими властями территории нет. ТЭС обеспечивает электроэнергией север Луганской области, около 1 млн потребителей. С 29 июля Луганская ТЭС перешла на использование газа из-за отсутствия запасов угля вследствие введенного Россией ограничения на поставки угля в Украину.

Снижение цены газа для Луганской ТЭС было единственным выходом, - директор департамента ЖКХ Решение о снижении цены на газ для Луганской ТЭС принимается в порядке ЧС, - Гройсман
Новости Украины Луганская ТЭСЦена на газ
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