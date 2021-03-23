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"Репортеры без границ" во Франции подали в суд на Facebook из-за "языка вражды"

Новина українською → Франция, Вторник 23 марта 2021 15:10
"Репортеры без границ" во Франции подали в суд на Facebook из-за "языка вражды" Фото: приложение Facebook в телефоне (РБК-Украина)
Автор: Андрей Василюк

Организация "Репортеры без границ" (RSF) подала во Франции иск против Facebook из-за "высказывания вражды и неправдивой информации" против журналистов. Там считают, что соцсеть не исполняет взятое на себя обязательство по обеспечению безопасной среды в интернете.

Об этом говорится в заявлении организации от 23 марта, передает Reuters.

В иске, поданном в понедельник к прокурору в Париже, организация обвиняет Facebook в допуске широкомасштабного распространения языка ненависти, в том числе против журналистов, и неправдивой информации, несмотря обязательство обеспечить безопасную среду в Интернете.

"Используя экспертные анализы, личные свидетельства и заявления бывших сотрудников Facebook, иск RSF демонстрирует, что ... он (Facebook) позволяет процветать дезинформации и выражениям ненависти в своей сети ... вопреки заявлениям, высказанным в условиях оказания услуги"- заявила RSF.

Представитель Facebook во Франции заявил, что не может пока прокомментировать иск RSF.

Организация "Репорты без границ" считает, что решение суда против Facebook во Франции может иметь глобальное влияние. Она рассматривает возможность подачи подобных исков к другим странам.

Иск основывается на французском потребительском кодексе, согласно которому компании, что используют ложную коммерческую практику, могут подвергаться штрафу до 10% годового оборота.

Напомним, компания Facebook заявила 22 марта, что с октября по декабрь удалила более 12 миллионов материалов о COVID-19 и вакцинах, обозначенных экспертами как дезинформация. Также в этот период администрация соцсети удалила 1,3 миллиарда фейковых аккаунтов.

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