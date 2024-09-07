Ренесанс Італії, мовчання Холанда і прем'єра Луческу: що сталося у Лізі націй

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

У центральному протистоянні дня "Скуадра Адзурра" здобула вольову перемогу над французами, пропустивши на 1-й хвилині – Баркола реалізував вихід віч-на-віч із кіпером. У середині тайму Дімарко класно поклав у дальній кут після стінки з Тоналі. А на старті другої половини Фраттезі в дотик завершив контратаку. Добив збірну Франції Распадорі, який майстерно розібрався з оборонцем і воротарем.

Натомість бельгійці впевнено розібралися з Ізраїлем. На екваторі першої 45-хвилинки Де Брюйне влучно пробив із центру штрафного. Проте, невдовзі гості відігралися з рикошетом від Кастаня. Утім, у другому таймі "червоні дияволи" швидко відновили статус-кво. Тілеманс вчасно підключився до атаки та поклав під стійку. Натомість Де Брюйне оформив дубль, реалізувавши одинадцятиметровий.

Зате без гольових подвигів обійшовся інший лідер "Манчестер Сіті" – норвежець Холанд. Його команда повністю контролювала перебіг подій в Алмати, але казахська збірна провела в глибокій обороні всі 90+ хвилин. Скандинави відверто награли на забитий м'яч. Фортуна, однак, цього вечора була на боці Казахстану, а збірна Норвегії зазнала першої втрати очок у турнірі.

Вдався другий дебют на посаді керманича збірної Румунії Мірчі Луческу. Його підопічні розгромили Косово на виїзді. Перед перервою Ман протягнув м'яч до лінії штрафного та поцілив у дальній кут. У другому ж таймі Разван Марін забив із пенальті. Остаточний рахунок у поєдинку встановив Дрегуш, зігравши на добиванні після сейву голкіпера косоварів.