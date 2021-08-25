ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Renault показал туристический кемпер на шасси Trafic

Новина українською →
Среда 25 августа 2021 15:40
Renault показал туристический кемпер на шасси Trafic Фото: Renault Trafic SpaceNomad (media.renault.com)
Автор: Константин Широкун

Renault превратил Trafic в гостиничный номер на колесах. В распоряжении экипажа двухспальная кровать, душ и даже веранда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Renault.

Renault представил минивен Trafic SpaceNomad. Перед публикой новый кемпер предстанет на автошоу кемперов в Дюссельдорфе. Trafic SpaceNomad станет серийным и уже в следующем году станет доступным для заказа на большинстве европейских рынков компании.

Модель базируется на шасси Trafic и доступна в двух вариантах длины – 5080 мм и 5480 мм. Автомобиль доступен в четырех- и пятиместной конфигурациях. Покупатели могут выбрать несколько вариантов турбодизелей мощностью от 110 до 170 л.с. В качестве трансмиссии можно выбрать как 6-ступенчатую МКП, так и роботизированную коробку передач с таким же количеством ступеней.

Renault показал туристический кемпер на шасси TraficTrafic SpaceNomad получил выдвижной тент и задний ряд кресел, который трансформируется в кровать. Зона кухни оснащена двухконфорочной плитой, холодильником объемом 49 литров и раковиной с краном. Есть даже отдельный выносной стол, который можно использовать внутри или снаружи автомобиля.

Среди других особенностей – поворотные передние сиденья, выносной душ и раскладная веранда размером 220 на 235 см. Покупатели также найдут светодиодное внутреннее освещение и дополнительный обогреватель на 2000 Вт. В распоряжении автопутешественников также беспроводное зарядное устройство для смартфона и 8-дюймовая информационно-развлекательная система с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay.

Ранее сообщалось, что Ford подарил новый электромобиль своему верному 101-летнему поклоннику. Гарольд Бэгготт родился в 1920 году и за свою длинную жизнь владел 20 автомобилями Ford.

Также мы писали, что Range Rover Velar пережил рейстайлинг. Машина получила усовершенствованную систему ионизации и очистки воздуха, которая фильтрует микрочастицы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Renault Автомобильный рынок
NEWS
Украина завоевала первое "золото" на Паралимпиаде в Токио
Украина завоевала первое "золото" на Паралимпиаде в Токио
DAILY
Заработает ли "Северный поток-2": три варианта развития событий
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Заработает ли "Северный поток-2": три варианта развития событий