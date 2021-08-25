Renault показал туристический кемпер на шасси Trafic

Renault превратил Trafic в гостиничный номер на колесах. В распоряжении экипажа двухспальная кровать, душ и даже веранда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Renault .

Renault представил минивен Trafic SpaceNomad. Перед публикой новый кемпер предстанет на автошоу кемперов в Дюссельдорфе. Trafic SpaceNomad станет серийным и уже в следующем году станет доступным для заказа на большинстве европейских рынков компании.

Модель базируется на шасси Trafic и доступна в двух вариантах длины – 5080 мм и 5480 мм. Автомобиль доступен в четырех- и пятиместной конфигурациях. Покупатели могут выбрать несколько вариантов турбодизелей мощностью от 110 до 170 л.с. В качестве трансмиссии можно выбрать как 6-ступенчатую МКП, так и роботизированную коробку передач с таким же количеством ступеней.

Trafic SpaceNomad получил выдвижной тент и задний ряд кресел, который трансформируется в кровать. Зона кухни оснащена двухконфорочной плитой, холодильником объемом 49 литров и раковиной с краном. Есть даже отдельный выносной стол, который можно использовать внутри или снаружи автомобиля.

Среди других особенностей – поворотные передние сиденья, выносной душ и раскладная веранда размером 220 на 235 см. Покупатели также найдут светодиодное внутреннее освещение и дополнительный обогреватель на 2000 Вт. В распоряжении автопутешественников также беспроводное зарядное устройство для смартфона и 8-дюймовая информационно-развлекательная система с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay.