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Ремонт Дегтярівського мосту у Києві: поліція почала розслідувати завищення цін будматеріалів

Київ, П'ятниця 01 березня 2024 18:48
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Ремонт Дегтярівського мосту у Києві: поліція почала розслідувати завищення цін будматеріалів Фото: поліція почала розслідувати завищення цін будматеріалів для ремонту Дегтярівського мосту (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Іван Носальський

Поліція відкрила кримінальне провадження у зв'язку з можливим розкраданням державних коштів на ремонті Дегтярівського мосту в Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва в Telegram.

За інформацією правоохоронців, посадовці "Київавтодору" разом з керівниками підрядного приватного підприємства організували схему розкрадання державних коштів на ремонт автомобільних шляхів у Києві.

Зокрема, було встановлено, що при реконструкції Дегтярівського мосту деякі будматеріали були закуплені за цінами, які вищі за ринкові. Збитки можуть досягати сотень тисяч гривень.

Поліція підозрює організаторів схеми за статтею Кримінального кодексу - присвоєння чужого майна шляхом зловживання посадовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану. За це може загрожувати тюремний термін від 5 до 8 років із позбавленням права обіймати певні посади.

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 29 лютого, українські ЗМІ оприлюднили розслідування про те, що компанія "Ростдорбуд", яка займалася ремонтом Дегтярівського мосту у Києві, завищувала ціни на будівельні матеріали.

Повна вартість реконструкції мосту склала 920 млн гривень.

Варто зауважити, що 30 вересня минулого року Дегтярівський міст обвалився. Це сталося під час ремонтних робіт. 20 грудня ним уже відновили рух.

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