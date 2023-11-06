Рекрутинг для армії. Що відомо про нову ідею Міноборони, яка замінить призов

Міноборони України планує інновації у правилах військової служби. Строковиків замінять контрактники, громадяни призовного віку проходитимуть інтенсивний вишкіл, а рекрутинг дозволить залучати до лав ЗСУ мотивованих професіоналів. Стратегію мають реалізувати впродовж наступних 5 років.

Під час підготовки матеріалу використовувалися: повідомлення пресслужби Міністерства оборони України, публічні заяви заступниці міністра оборони Наталії Калмикової, заступника голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради Єгора Чернєва.

РБК-Україна зібрало все, що наразі відомо про рекрутинг та інші нововведення концепції Міністерства оборони.

Що анонсували в Міноборони

Громадяни призовного віку проходитимуть інтенсивну підготовку замість строкової служби в армії, а у лавах ЗСУ служитимуть професіонали за контрактом. Таке бачення військової кадрової політики оприлюднило Міноборони в Концепції розвитку до 2028 року.

Одним із пунктів затвердженого документа є запровадження системи рекрутингу в ЗСУ професіоналів з високою мотивацією. Людей набиратимуть з урахуванням навичок та досвіду.

Реалізація Концепції дозволить отримати сучасну та добре підготовлену армію в Україні протягом наступних 5 років.

Як зазначили в Міноборони, метою нововведень є:

задоволення потреб Сил оборони в особовому складі під час повномасштабної війни;

інтеграція в євроатлантичний безпековий простір;

взаємосумісність ЗСУ зі збройними силами держав-членів НАТО.

Коли скасують призов та строкову службу в України

Затверджена Концепція передбачає відмову від строкової служби та перехід на контрактну, проте за умов мирного часу.

Заступниця міністра оборони Наталя Калмикова зазначила, що стратегія розрахована до 2028 року, і є сподівання, що до того часу війна закінчиться, пройде демобілізація та буде умовно мирний час. При цьому Концепція розрахована і на воєнні реалії.

Калмикова наголосила, що під час дії воєнного стану призов скасовувати не будуть. Інтенсивний вишкіл, який планують запровадити, наразі не буде заміною призову.

Щодо переходу на контрактну службу замість призову, заступник голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки ВР, Єгор Чернєв наголосив про необхідність розрізняти мирний та воєнний час.

"Тому що під час воєнного стану основна ціль, щоб у нашого війська було достатньо людей. Контрактна основа – це більш, на мою думку, для мирного часу буде", – сказав він.

Що таке рекрутинг та як він працюватиме

Рекрутинг до лав Сил оборони – новий інструмент для залучення громадян на захист країни. В Міноборони не називають точних термінів його запровадження, але зазначають, що під час війни це буде паралельний до призову механізм.

За словами Наталі Калмикової, наразі розглядаються інструменти рекрутингу – як українці ставатимуть на військовий облік та будуть проходити навчання, як враховуватимуться їх фахові навички.

"Рекрутинг – це про те, що людей набиратимуть, відштовхуючись від їхньої освіти, щоб вони були максимально корисними у війську. Це дасть нам змогу мати сучасну армію", – розповів Єгор Чернєв.

Вочевидь, смарт-мобілізація буде одною з ланок цієї системи рекрутингу.

Нагадаємо, минулого тижня Мінцифри анонсувало інновацію, що дозволить українцям, які самостійно вирішили мобілізуватися, обрати спеціалізацію в лавах Сил оборони, пройти тести, співбесіду в конкретний підрозділ та бойове навчання. На пілотному етапі проєкту в найближчі місяці запрацює смарт-мобілізація операторів дронів.

Військовий вишкіл та збори – альтернатива строковій службі

У Концепції Міноборони зазначено, що українці призовного віку проходитимуть інтенсивний військовий вишкіл, який в мирний час замінить строкову службу.

За словами Єгора Чернєва, це буде підготовка на базі навчальних закладів, але не номінальна військова кафедра, а реальна підготовка майбутнього кадрового резерву армії. Військова кафедра буде лише однією зі складових вишколу.

Нардеп вважає, що без строкової служби все одно має бути постійне навчання та підвищення навичок військової служби.

Так, в школах замість одного уроку ДПЮ раз на тиждень мають проводитись курси тактичної медицини, а також обов'язковими повинні стати регулярні військові збори. До прикладу, збори раз на два роки для всіх людей призовного віку або тих, хто закінчив військову кафедру.

Яка ситуація з призовом зараз

В умовах воєнного стану в України з 24 лютого 2022 триває призов за мобілізацією військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років.

У квітні 2022 президент Володимир Зеленський скасував весняний та осінній призов на строкову службу, а у жовтні Верховна рада ухвалила закон про скасування призову строковиків під час війни.

При цьому разом зі скасуванням призову була відтермінована демобілізація. Але строковики, які відслужили під час воєнного стану понад 6 місяців, можуть добровільно мобілізуватися.

Раніше в Україні знизили граничний вік призову на строкову військову службу з 27 до 25 років. Ухвалений парламентом законопроєкт передбачає, що в мирний час чоловіки, які досягнуть 25 років, будуть звільнені від строкової військової служби.