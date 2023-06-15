Рекордне зростання акцій: компанія Tesla подорожчала на понад 200 млрд доларів

Акції компанії Tesla, яку очолює Ілон Маск, росли 13 днів поспіль, що стало найдовшою серією зростання в історії. В результаті, американський автовиробник додав до своєї вартості понад 200 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Під час цієї серії акції Tesla виросли більш ніж на 40%, що підвищило її ринкову вартість приблизно до 814 млрд доларів.

Приріст ринкової капіталізації склав майже 240 млрд. Це більше, ніж повна вартість японської компанії Toyota, яка є другою за вартістю автовиробником в усьому світі.

Зазначається, що акції почали зростати після прийняття американськими автовиробниками Ford і General Motors системи зарядки Tesla. Це фактично ставить 60% ринку електромобілів у США відповідно до стандарту зарядки в Північній Америці (NACS), що використовується Tesla.

Завдяки цій серії акцій співвідношення ціни та прибутку компанії значно перевершує інших автовиробників.

Новинки від Tesla

Ілон Маск заявив, що Tesla, ймовірно, запустить технологію повного автономного керування вже цього року. Зазначається, що це дасть змогу компанії отримати надприбутки.

Tesla продає опцію автономного водіння та "розумного паркування" за 15 тисяч доларів.