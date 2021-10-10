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На реке Конго утонуло судно, более 50 погибших

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Конго, Воскресенье 10 октября 2021 06:20
На реке Конго утонуло судно, более 50 погибших Фото: на реке Конго утонуло судно, более 50 погибших (twitter.com/DaudaOmari)
Автор: Анна Полисученко

На реке Конго утонуло импровизированное судно, по меньшей мере 51 человек погиб. Еще 69 человек считаются пропавшими без вести.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на France 24.

По словам пресс-секретаря губернатора провинции Монгала Демократической Республики Конго Нестора Магбадо, число пропавших без вести является оценкой, основанной на емкости лодки. Судно состояло из девяти традиционных деревянных каноэ, известных как пироги, связанных вместе.

Магбадо сказал, что выжили 39 человек. По его словам, поисково-спасательные операции продолжаются, но исчезают надежды на то, что можно будет найти больше выживших.

Причиной аварии могла быть "перегруженность, усиленная плохой погодой" в ночное время. Провинциальные власти объявили трехдневный траур с понедельника.

Аварии на судах - обычное дело в стране, поскольку суда часто перегружены пассажирами и грузами. Большинство пассажиров, путешествующих на судах, также часто не носят спасательных жилетов.

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