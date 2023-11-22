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Регулятор не прогнозує збільшення цін на електроенергію для бізнесу після підняття прайс-кепів

Середа 22 листопада 2023 17:01
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Регулятор не прогнозує збільшення цін на електроенергію для бізнесу після підняття прайс-кепів Фото: регулятор не прогнозує збільшення цін на електроенергію для бізнесу після підняття прайс-кепів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) підняла цінові обмеження на ринку електроенергії для поступової лібералізації енергоринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову НКРЕКП Костянтина Ущаповського.

"Ми прийняли рішення на минулому тижні, яке вступить в законну силу з 1 грудня, про збільшення зони так званих прайс-кепів. Вирішували два завдання. Перше завдання - це лібералізація подальша, покрокова, нашого енергоринку і наближення його правил до правил Європейського союзу", - сказав він.

Голова регулятора додав, що друге завдання, яке мало б вирішити підняття прайс-кепів - створення інвестиційних умов для залучення високоманеврових генеруючих потужностей.

"Ми не прогнозуємо зростання тарифів для юридичних осіб після підняття прайс-кепів. Це ринок. Ціна буде сформована ринкова", - сказав Ущаповський.

Окремо він підкреслив, що цінові обмеження на ринку електроенергії ніяк не стосуються тарифу для населення і мови про його перегляд не йде.

Нагадаємо, раніше "Енергоатом" виступив за повне скасування прайс-кепів на ринку електроенергії.

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