ru ua
Вт, 17 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Регионы получили бригады химического, радиационного и биологического мониторинга, - Минздрав

Новина українською →
Украина, Вторник 17 мая 2022 18:18
Регионы получили бригады химического, радиационного и биологического мониторинга, - Минздрав Фото: Каждая область получила бригады мониторинга опасностей (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Минздрав отчитался о создании в областях мобильных бригад реагирования на случай возникновения разнообразных чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ведомства.

Заместитель министра здравоохранения – главный госсанврач Игорь Кузин рассказал о создании команд оперативного реагирования на различные чрезвычайные ситуации. Они начали работать по всем регионам.

"Против нас ведет войну враг, который не соблюдает никаких правил ведения войны. Именно поэтому мы должны быть готовы реагировать на ситуации любого характера и постоянно следить, в норме ли показатели окружающей среды. Для этого и работают созданные на уровне Центров контроля и профилактики заболеваний мобильные бригады", – заявил Кузин.

Министерство также работает над обеспечением санитарного и эпидемиологического благополучия на освобожденных от РФ территориях. В Киевской области эту работу уже выполнили, а в Черниговской и Сумской области – продолжают. Там исследуют питьевую воду и почву, а также проводят дезинсекцию, дезинфекцию и дератизацию.

К слову, российские оккупанты готовят для пленных защитников Мариуполя колонию в захваченной Макеевке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Министерство здравоохранения Украины Химическое оружие Игорь Кузин
NEWS
Подоляк о попытках руководства РФ оправдать войну в Украине: прямые личные показания
Подоляк о попытках руководства РФ оправдать войну в Украине: прямые личные показания
DAILY
"Готовы встречать русских, добро пожаловать, перестреляем всех". Репортаж из военной Одессы
Владислав Красинский, Ростислав Шаправский "Готовы встречать русских, добро пожаловать, перестреляем всех". Репортаж из военной Одессы