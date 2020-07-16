Региональная Газовая Компания сертифицировала специалистов для водородных испытаний

Газовый вентиль (kmu.gov.ua)

Проект позволит использовать газотранспортную инфраструктуру для транспортировки чистых видов энергии

В рамках EU Hydrogen Strategy, к которой присоединилась Региональная газовая компания (РГК), началась аттестация специалистов газораспределительных компаний по работе с новым энергоресурсом – водородом. Они будут проводить испытания поведения водорода в газовых сетях на специально построенных полигонах в пяти регионах Украины.

Об этом сообщает пресс-служба РГК.

"Региональная Газовая Компания сделала очередной шаг к испытаниям влияния водорода и газоводородных смесей на полигонах. Первые 17 специалистов в Ивано-Франковской, Волынской и Житомирской областях прошли аттестацию по работе с водородом. Они изучали вопрос хранения и транспортировки водорода, а также требования при эксплуатации водорода в баллонах", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, такие обучения по работе с водородом в ближайшее время пройдут все работники газораспределительных компаний, которые будут работать на экспериментальных полигонах в Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской и Харьковской областях. Аттестованные специалисты РГК уже составляют программы занятий.

"В конце июля специалисты РГК совместно с учеными Национальной академии наук Украины и Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа начнут тестировать влияние водорода на все элементы газовой инфраструктуры на одном из полигонов. Для этого будут использованы смеси природного газа с водородом в концентрациях от 2 до 100%", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что тест-площадки РГК в пяти областях полностью соответствуют существующим сетям, вплоть до имитации условной негерметичности, структуры, возраста материалов и симуляции различных видов затрат при различных диаметрах.

"Региональная газовая компания присоединилась к EU Hydrogen Strategy, которая предусматривает широкое использование водорода и замену им других видов энергии к 2050 году. Главной целью нашего проекта является выяснение, можно украинскими газораспределительными сетями транспортировать водород. А также смеси водорода с метаном для этого подходят больше всего", - говорит директор по стратегическому развитию компании РГК Станислав Казда. - И эту перспективу важно учитывать при реконструкции украинской газотранспортной системы".

По словам пресс-службы, проект позволит использовать газотранспортную инфраструктуру для транспортировки чистых видов энергии. К ним относится "зеленый" водород, который производят с помощью электроэнергии из возобновляемых источников энергии. В Европе эта технология известна как Power-to-Gas. В странах Евросоюза стартовали уже более десятка проектов Power-to-Gas: Великобритании, Франции, Дании, Германии и Нидерландах.