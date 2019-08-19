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Регбисты Ярославского завоевали Кубок Украины

Новости » Спорт    19.08.2019 - 15:40
Регбисты Ярославского завоевали Кубок Украины
Фото: регбийный клуб "Олимп" (из открытых источников)

Завоеванный кубок стал для харьковского "Олимпа" седьмым в истории

Харьковский регбийный клуб "Олимп", президентом которого является украинский бизнесмен и меценат, президент и основатель группы DCH Александр Ярославский, пополнил свою коллекцию наград Кубком Украины по регби-7 среди мужских команд Суперлиги. Об этом сообщает РБК-Украина.

Почетный трофей харьковчане завоевали в Хмельницком, где на протяжении игрового дня подопечные Валерия Кочанова и Вадима Колышкина провели четыре встречи, в трех из которых одержали победы "всухую", а количество игровых очков, заработанных регбистами "Олимпа", составило 126.

Как отметили у Ярославского, финальная встреча прошла прогнозируемо. Харьковчане проводили практически все игровое время в атаке, а хозяева поля – "Эволюшн Севенс" - старались подловить "Олимп" и провести контратаку, но тщетно. Первый тайм завершился с солидными 19:0 в пользу команды из Харькова.

В начале второго тайма команда из Хмельницкого смогла занести результативную попытку, но она, а также 5 заработанных очков, стали единственными в этом матче со стороны хозяев поля. Все остальное время игроки "Олимпа" навязывали игру сопернику, и в итоге одержали убедительную победу со счетом 36:5.

У Ярославского отметили, что завоеванный кубок стал для харьковского "Олимпа" седьмым в истории (2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг.). Это лучший результат среди украинских регбийных клубов и данное достижение стало возможным, в том числе, и благодаря усилиям бессменного на протяжении всей его истории президента харьковского регби-клуба "Олимп" Ярославского.

Харьковский "Олимп" является самым титулованным украинским регбийным клубом, который собрал огромную коллекцию высоких спортивных наград и добился стабильных выдающихся результатов. Спортсмены харьковского регби-клуба Ярославского составляют кадровую основу национальной сборной Украины по регби, которую возглавляет тренер "Олимпа" Валерий Кочанов.

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