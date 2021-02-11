Реформа УЗ - это приближение к нормативам ЕС, ее нужно провести, - эксперт

Реформируя "Укрзализныцю", мы приближаемся к стандартам ЕС в сфере инфраструктуры. Это обязательство Украины в рамках Соглашения об ассоциации.

Об этом заявил политолог Петр Олещук в блоге на Finance.ua.

"Подписав "Ассоциацию", мы выбрали для себя путь приближения к европейским принципам организации всего: от сельского хозяйства и энергетики и до железной дороги. Эти изменения - необратимы. Как и разделение монополистов и внедрение рыночных принципов в тарифообразовании", - написал Олещук.

Политолог напомнил, что Соглашением об ассоциации и в частности Директивой Совета ЕС от 21 ноября 2012 года о едином железнодорожном пространстве ЕС (2012/34/ЕС) предусмотрено формирование в структуре УЗ корпоративного центра и четырех функциональных вертикалей: инфраструктура, грузовые перевозки, пассажирские перевозки и производство. И, по его словам, в этом направлении реформирования УЗ уже происходят заметные изменения.

Так, он отметил, что в конце 2020 года были созданы филиал "УЗ КАРГО", в состав которого войдут грузовой подвижной состав и необходимые активы и ресурсы для его обслуживания, в т. ч. вагонные и локомотивные депо.

На практике все это означает отделение грузового перевозчика "УЗ КАРГО" от оператора инфраструктуры "УЗ ИНФРА", в состав которого войдут пути, станции, устройства сигнализации и связи, другие активы и ресурсы для обеспечения эксплуатации инфраструктуры и управления движением поездов.

"Создание грузового филиала с наделением его необходимыми активами и ресурсами соответствует принципам, которые предусмотрены в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС. Собственно, соглашение именно это и предусматривает", - написал Олещук.

Он также подчеркнул, что для реализации полномасштабной реформы УЗ необходимо принять новый закон "О железнодорожном транспорте", который сейчас находится на рассмотрении в Верховной раде.