ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Реформа УЗ - это приближение к нормативам ЕС, ее нужно провести, - эксперт

Новина українською → Киев, Четверг 11 февраля 2021 17:22
Реформа УЗ - это приближение к нормативам ЕС, ее нужно провести, - эксперт Фото: "Укрзализныця" (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Реформируя "Укрзализныцю", мы приближаемся к стандартам ЕС в сфере инфраструктуры. Это обязательство Украины в рамках Соглашения об ассоциации.

Об этом заявил политолог Петр Олещук в блоге на Finance.ua.

"Подписав "Ассоциацию", мы выбрали для себя путь приближения к европейским принципам организации всего: от сельского хозяйства и энергетики и до железной дороги. Эти изменения - необратимы. Как и разделение монополистов и внедрение рыночных принципов в тарифообразовании", - написал Олещук.

Политолог напомнил, что Соглашением об ассоциации и в частности Директивой Совета ЕС от 21 ноября 2012 года о едином железнодорожном пространстве ЕС (2012/34/ЕС) предусмотрено формирование в структуре УЗ корпоративного центра и четырех функциональных вертикалей: инфраструктура, грузовые перевозки, пассажирские перевозки и производство. И, по его словам, в этом направлении реформирования УЗ уже происходят заметные изменения.

Так, он отметил, что в конце 2020 года были созданы филиал "УЗ КАРГО", в состав которого войдут грузовой подвижной состав и необходимые активы и ресурсы для его обслуживания, в т. ч. вагонные и локомотивные депо.

На практике все это означает отделение грузового перевозчика "УЗ КАРГО" от оператора инфраструктуры "УЗ ИНФРА", в состав которого войдут пути, станции, устройства сигнализации и связи, другие активы и ресурсы для обеспечения эксплуатации инфраструктуры и управления движением поездов.

"Создание грузового филиала с наделением его необходимыми активами и ресурсами соответствует принципам, которые предусмотрены в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС. Собственно, соглашение именно это и предусматривает", - написал Олещук.

Он также подчеркнул, что для реализации полномасштабной реформы УЗ необходимо принять новый закон "О железнодорожном транспорте", который сейчас находится на рассмотрении в Верховной раде.

Напомним, ранее глава "Укрзализныци" Владимир Жмак заявил, что в 2021 году УЗ будет разделена на 4 компании, а непрофильные активы будут выставлены на продажу или переданы в концессию.

Также УЗ планирует инвестировать в обновление подвижного состава и железнодорожную инфраструктуру 25 млрд гривен.

Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян считает, что "Укрзализныця" должна получить значительную финансовую поддержку от государства, чтобы обеспечить обновление подвижного состава и инфраструктуры для повышения эффективности и сервиса перевозок.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Транспорт Евросоюз Укрзализныця реформы
NEWS
Резкое похолодание идет в Украину: синоптики назвали дату
Резкое похолодание идет в Украину: синоптики назвали дату
DAILY
Доза надежды. Как мир вакцинируется от коронавируса и кто против прививок
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Доза надежды. Как мир вакцинируется от коронавируса и кто против прививок