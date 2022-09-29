ua ru
Чт, 29 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Реформа тарифоутворення обленерго допоможе ремонтувати пошкоджені електромережі, - ЦЕВ

Новость на русском →
Четвер 29 вересня 2022 15:43
Реформа тарифоутворення обленерго допоможе ремонтувати пошкоджені електромережі, - ЦЕВ Фото: реформа тарифоутворення обленерго допоможе ремонтувати пошкоджені електромережі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Реформа обленерго є основним джерелом фінансування відновлення пошкоджених внаслідок бойових дій ліній електропередачі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Центру економічного відновлення (ЦЕВ) у Facebook.

"Зараз стимулююче тарифоутворення є одним з ключових джерел фінансування операційного відновлення електромереж після бойових дій та підготовки до опалювального сезону", - йдеться в ньому.

В ЦЕВ підкреслили, що за час повномасштабного вторгнення Росії були зруйновані сотні тисяч кілометрів ліній електричних мереж, а декілька мільйонів українців були відрізані від електропостачання.

Також в центрі додали, що в довгостроковій перспективі стимулююче тарифоутворення сприятиме скороченню терміну приєднання до електромереж для нових споживачів завдяки підвищенню якості послуги з розподілу електроенергії наявним споживачам та зниженню втрат електроенергії в мережах.

"Економічне зростання та розвиток промисловості вимагають сучасних та надійних електромереж в будь-якому куточку України", - підсумували в ЦЕВ.

Нагадаємо, експерт "Центру Разумкова" Максим Білявський вважає, що скасування реформи обленерго завадить інтеграції України в європейський енергоринок.

Також голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський заявляє, що скасування цієї реформи призведе до зниження інвестиційної привабливості обленерго.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
ЗСУ відбили атаки ворога у районі 12 населених пунктів, - Генштаб
ЗСУ відбили атаки ворога у районі 12 населених пунктів, - Генштаб
DAILY
Як Умань приймала хасидів під час війни. Репортаж РБК-Україна зі свята Рош ха-Шана
Роман Чернишев, Віталій Носач Як Умань приймала хасидів під час війни. Репортаж РБК-Україна зі свята Рош ха-Шана