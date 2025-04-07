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Реформа оренди житла: Шуляк розповіла на якому етапі напрацювання

Понеділок 07 квітня 2025 17:31
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Реформа оренди житла: Шуляк розповіла на якому етапі напрацювання Фото: реформа оренди житла (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

У парламенті та профільних міністерствах тривають консультації щодо зменшення податків на ринку оренди житла для його детінізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниці партії "Слуга народу" Олени Шуляк.

"Цьогоріч стартував проєкт надання вимушеним переселенцям субсидій на оренду житла. Вже зараз ми можемо проаналізувати статистику і виявляється, що вона не є позитивною – орендодавці не дуже активно пропонують житло ВПО", - констатувала Шуляк.

За її словами, головна причина повільного впровадження субсидій – відсутність реформ на ринку орендних відносин у сфері житла.

"Люди не хочуть показувати свої доходи від надання житла в оренду, тому що це 18% податку на доходи з фізичних осіб і 5% військовий збір. Тобто орендодавець має заплатити 23% від суми оренди. Водночас держава не може по-іншому надавати субсидію, потрібно зареєструвати офіційний договір", - пояснила голова профільного парламентського комітету.

Шуляк повідомила, що сьогодні у парламенті ведеться активна дискусія із залученням профільних міністерств та експертної спільноти, щоб знайти баланс між наповненням бюджету та стимулюванням розвитку ринку оренди житла.

До розробки можливих змін залучені представники Комітету податкової політики, представники фахового середовища та міжнародних організацій, які допомагають формувати житлову політику. Головне питання – зменшення податків для орендодавців.

"Це допоможе вивести з тіні ринок орендного житла. Від цього виграють орендодавці, тому що в них будуть офіційні договори та доходи, а з цим набагато простіше жити. А також виграє держава, адже вона отримає податкові надходження для реалізації різноманітних програм", - резюмувала Шуляк.

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