Реестр избирателей стал доступен на портале "Дія"

Фото: на портале "Дія" доступна информация об избирателе (president gov ua)

В Украине с сегодняшнего дня профиль избирателя стал доступен на портале "Дія". Украинцы смогут проверить свою информацию прямо на портале государственных услуг.

Об этом говорится в сообщении Министерства цифровой трансформации в Facebook.

Сообщается, что теперь свою информацию как об избирателе можно найти на этом портале.

Благодаря взаимодействию с Государственным реестром избирателей в электронном кабинете гражданина доступны следующие данные:

место регистрации

адрес голосования

адрес избирательной комиссии

Теперь пользователи портала могут быстро проверить себя в списке избирателей и узнать правильный избирательный адрес, а также найти всю информацию о выборах, если приглашение на выборы потерялось.

Напомним, ранее сообщалось с 1 декабря 2020 года граждане Украины смогут проводить кассовые операции в банках с помощью электронных документов в приложении "Дія". Этого будет достаточно для идентификации клиента.

Отметим, Министерство цифровой трансформации намерено за три года перевести в онлайн все государственные услуги. Если госуслугу не смогут оцифровать, то ее отменят.