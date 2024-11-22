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Ребров згадав протистояння з Бельгією на Євро-2024 і хоче зробити крок уперед

Київ, П'ятниця 22 листопада 2024 17:52
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Ребров згадав протистояння з Бельгією на Євро-2024 і хоче зробити крок уперед Фото: Сергій Ребров (УАФ)
Автор: Андрій Костенко

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував результат жеребкування плей-офф за місце в Лізі А.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Української асоціації футболу.

"Синьо-жовті" зустрінуться з командою Бельгії. Перший матч українці проведуть 20 березня на умовно домашній арені. Гру-відповідь – 23 березня на виїзді.

"Жереб – це завжди виклик, особливо коли йдеться про команди такого рівня, як збірна Бельгії. Ми добре знаємо цю команду, адже вже зустрічалися з нею на Євро-2024, тож маємо уявлення про її стиль гри та сильні сторони", – запевнив фахівець.

Він розуміє, що це буде непросте протистояння. Втім, за словами наставника, на даному етапі простих суперників просто не існує. Бельгія, як і Сербія, Угорщина та Шотландія – команди елітної групи.

"Тому сприймаємо кожен матч із такими суперниками як можливість перевірити себе і зробити крок уперед", – зауважив Ребров.

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"Синьо-жовті" грали в групі В1 разом з Чехією, Грузією та Албанією. Команда невдало почала турнір, зазнавши двох поразок на старті – від албанців (1:2) та чехів (2:3).

Проте в чотирьох матчах, що залишались, підопічні Реброва здобули дві перемоги та двічі зіграли внічию. Це дозволило їм у останньому турі скочити з четвертого місця в групі на друге та поборотися за місце в елітній компанії.

Турнірні шляхи збірної України з "червоними дияволами" перетнулися одного разу. На груповому етапі Євро-2024 команди розписали нульову нічию. Такий результат не дозволив підопічним Сергія Реброва вийти в 1/8 фіналу турніру.

Раніше тренер збірної Бельгії запевнив, що знає і розуміє гру України.

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