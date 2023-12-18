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Реальна інтеграція України до НАТО розпочалася після саміту у Вільнюсі, - Стефанішина

Понеділок 18 грудня 2023 14:20
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Реальна інтеграція України до НАТО розпочалася після саміту у Вільнюсі, - Стефанішина Фото: віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова, Мілан Лєліч

Реальна євроатлантична інтеграція України розпочалася лише після літнього саміту НАТО у Вільнюсі та просувається успішно.

Про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, передає кореспондент РБК-Україна.

"Наша реальна євроатлантична інтеграція почалася лише після Вільнюса. Все, що було до цього - це була співпраця, навіть EOP (партнерство розширених можливостей НАТО). Ми зараз діємо як країна-союзник НАТО і почуваємося країною-союзником НАТО", - сказала Стефанішина.

За її словами, всі рішення, ухвалені на саміті щодо України, вже реалізовані, зокрема, схвалено Річну національну програму Україна-НАТО.

Щодо очікувань від наступного саміту Альянсу у Вашингтоні в липні 2024 року, Стефанішина зазначила, що питання про запрошення України до НАТО завжди залишатиметься на порядку денному - на саміті у Вашингтоні чи будь-якому іншому - доти, доки його не буде вирішено.

Крім того, віцепрем'єр підкреслила, що на саміті у Вашингтоні Україна очікує набагато більшого, ніж тільки запрошення до Альянсу, зокрема гарантій безпеки та інших речей, необхідних для перемоги у війні з Росією.

Вступ України до НАТО

Нагадаємо, 30 вересня 2022 року сталося відомо, що Україна подає заявку на вступ до НАТО за прискореним порядком. Україна очікувала отримати запрошення на вступ до НАТО під час літнього саміту у Вільнюсі, але цього не сталося.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголошує, що Україна не зможе приєднатися до Альянсу, поки не закінчаться активні бойові дії.

Україна отримала від НАТО рекомендації щодо вступу. Це сталося за підсумками Ради Україна-НАТО, засідання якої відбулося у Брюсселі 29 листопада. Рекомендації стосуються первинних реформ для вступу до Альянсу.

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