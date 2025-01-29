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Реалізація проекту добудови ХАЕС необхідна для покриття дефіциту базової генерації, - експерт

Середа 29 січня 2025 10:32
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Реалізація проекту добудови ХАЕС необхідна для покриття дефіциту базової генерації, - експерт Фото: реалізація проекту добудови ХАЕС необхідна для покриття дефіциту базової генерації (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Завершення будівництва енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС є стратегічно важливим для енергетичної безпеки та досягнення цілей сталого розвитку України.

Про це заявив голова правління АТ "Київський науково-дослідний та проєктно-конструкторський інститут "Енергопроект" Юрій Сапожников у коментарі РБК-Україна.

"Це стратегічний актив, роботи потрібно було почати ще вчора. Зволікання з реалізацією цього проєкту шкодить інтересам держави", – зазначив він.

За словами Сапожникова, Україна має унікальну можливість за помірну вартість і короткий термін ввести в експлуатацію два нових енергоблоки, які здатні компенсувати дефіцит базової генерації. Це особливо важливо, враховуючи втрату доступу до Запорізької АЕС, руйнування теплових та гідроелектростанцій, які спричинені військовою агресією РФ.

"Наразі енергосистема країни працює без будь-яких резервів. Це ненормальна ситуація. Післявоєнне відновлення призведе до стрімкого зростання споживання електроенергії, і покрити його зможе лише атомна генерація", – підкреслив експерт.

Добудова енергоблоків ХАЕС, за його словами, є ключовим етапом для стабільної роботи енергосистеми в довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, енергоблоки №3 та 4 Хмельницької АЕС готові на 75% та 25% відповідно.

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