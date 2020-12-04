"Реал" ищет замену Зидану

Фото: Зинедин Зидан (twitter.com/realmadrid)

Мадридский "Реал" контактировал с аргентинским специалистом Маурисио Почеттино, который рассматривается испанским клубом в качестве потенциального тренера команды. Зинедин Зидан вскоре может быть уволен.

Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, представители "королевского клуба" уже начало переговоры с 48-летним аргентинцем.

Ожидается, что французский тренер будет уволен с поста главного тренера "Реала", если мадридский клуб не сумеет обыграть в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов "Боруссию" из Менхенгладбаха. Команда набрала семь очков в пяти матчах и занимает третье место в турнирной таблице группы.

Почеттино остается без работы с ноября прошлого года, когда покинул "Тоттенхэм" после пяти с половиной лет работы. С лондонцами специалист доходил до финалов Лиги чемпионов и Кубка английской лиги, но не выиграл ни одного трофея.

Текущий контракт Зидана с испанским клубом рассчитан до лета 2022 года.

Напомним, "Реал" дважды уступил донецкому "Шахтеру" в Лиге чемпионов.