"Реал" на классе переиграл "Айнтрахт" и завоевал Суперкубок УЕФА

Голы Давида Алабы и Карима Бензема обеспечили мадридскому "Реалу" уверенную победу над франкфуртским "Айнтрахтом" в битве за Суперкубок Европы-2022.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Суперкубок УЕФА-2022

"Реал" – "Айнтрахт" – 2:0

Голы: Алаба, 38, Бензема, 65

Со стартовых минут соперники выбрали прогнозируемые роли. Мадридцы взяли мяч под контроль, а "орлы" начали выстраивать прессинг, начиная с чужой половины поля.

Но именно "Айнтрахт" первым упустил возможность забить. Это Камада после ошибки обороны "Реала" выскочил едва ли не на свидание с Куртуа по центру ворот, но переиграть бельгийского кипера не сумел.

В ответ "сливочные" организовали момент для Винисиуса. Бензема отдал передачу на бразильца, ударом в дальний угол уже отыгравшего Траппа, но вратаря франкфуртцев на линии ворот подстраховал Тута.

Всерьез за дело "Реал" взялся перед перерывом. Сначала Винисиус проверил бдительность Траппа выстрелом из угла штрафной. А на 38-й минуте Бензема после углового сбросил мяч на ближнюю штангу, откуда Каземиро перевел на свободного Алабу – немцу осталось лишь подставить ногу для забитого мяча.

Вторая половина началась под диктовку "Реала". Первый момент возник на 55-й минуте. После флангового прострела Менди мяч оказался у Винисиуса, пробившего с рикошетом – Трапп исполнил сэйв.

А еще через пять минут лишь перекладина спасла "Айнтрахт". Это Модрич сбросил под удар Каземиро, и центрхал мощной пушкой встряхнул каркас ворот. В ответ Кнауфф взял инициативу на себя и "шведой" пробил в угол на входе в штрафную, но переиграть Куртуа не смог.

Игры с огнем "Реал" прекратил почти мгновенно. На 65-й минуте Винисиус сбросил мяч на линию штрафной, откуда Бензема классным ударом удвоил преимущество мадридцев.

После второго забитого мяча игра успокоилась. "Реал" умело погасил все попытки франкфуртцев вернуться в матч. Согласились и замены – штаб Карло Анчелотти вовремя освежил коллектив и спокойно довел поединок до логической победы.

Мадридцы завоевали свой 6-й Суперкубок Европы и вышли в единоличные лидеры по количеству побед в одноматчевом турнире. В сентябре "Реал" начнет путь по 15-му Кубку чемпионов.