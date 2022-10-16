"Реал" із Луніним у воротах переграв "Барселону" в Ель Класіко

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Іспанія, Ла Ліга, 9-й тур

"Реал" – "Барселона" – 3:1

Голи: Бензема, 12, Вальверде, 35, Родріго, 90+1 (пенальті) – Торрес, 83

Мадридці шокували гостей голом на 12-й хвилині. Вінісіус утік флангом і після вривання в штрафний майданчик пробив повз тер Штегена, той відбив перед собою, а Бензема першим опинився на добиванні та відправив м'яч у сітку.

Ще до перерви "Реал" забив другий м'яч. Це Вальверде отримав у півколі штрафного передачу Менді з флангу, підлаштував м'яч під удар і невідпорно пробив у лівий нижній кут – 2:0.

Інтрига відродилася на фінальні хвилин 10. Доклався до цього Торрес, який замкнув на дальній стійці затяжну атаку "Барселони" за участю Гаві, Фаті та Лєвандовскі. Провини Луніна в цьому моменті немає, адже каталонці отримали занадто багато свободи у володіннях "Реала" від оборонців.

Та всі запитання щодо переможця дуелі на першій доданій арбітром хвилині зняв Родріго. Бразилець спершу змусив Гарсію сфолити на собі, а далі точним ударом під стійку з 11-метрової позначки встановив остаточний результат двобою.

Український голкіпер мадридців упродовж матчу здійснив 4 сейви та зробив 43 дотики до м'яча. Тричі Лунін рятував "Реал" після ударів із меж штрафного майданчика. 26 із 33-х передач воротаря були точними (79%).