В Favbet Foundation розповіли, як працює інноваційна програма реабілітації Re:start

В Україні вже кілька місяців триває пілотне впровадження інноваційної програми реабілітації після поранень за допомогою інтерактивних ігор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Favbet Foundation.

Проєкт "Re:start", ініційований патронатною службою ССО "Кревні" за підтримки благодійного фонду Favbet Foundation, поєднує сучасні технології та глибоке розуміння потреб людей, щоб допомогти пораненим українцям на їхньому шляху до відновлення.

У лікарнях та реабілітаційних центрах України стає звичним явищем бачити пацієнтів, занурених у віртуальні ігри. Але це зовсім не розвага, а продуманий елемент їхнього відновлення. Сьогодні у межах "Re:start" було створено сучасні ігрові простори у трьох медичних закладах - Київській обласній клінічній лікарні №2, 75-му реабілітаційному госпіталі та Дніпровській міській клінічній лікарні №4.

Відвідувачі, що займаються в просторах, відзначають зниження больових відчуттів та поліпшення настрою під час ігрових сеансів, які тривають кілька годин щотижня. Ігрові зони також сприяють налагодженню соціальних зв’язків між пацієнтами, створюючи простір для спілкування та взаємопідтримки.

Ще однією важливою складовою "Re:start" стали реабілітаційні рюкзаки, укомплектовані відповідно до потреб пацієнтів. До їхнього складу входять засоби першої необхідності, такі як гігієнічні набори, бинти та дезінфектори, а також спортивне обладнання - килими для йоги, еспандери, масажери та інше. Ідея проста: дати можливість самостійно займатися реабілітаційними вправами не лише у лікарні, а й вдома.

На сьогодні 174 рюкзаки уже передано до медичних установ у Київській, Чернігівській, Дніпровській та інших областях. У майбутньому планується ще більше персоналізувати комплектацію цих наборів відповідно до потреб кожного пацієнта.