ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Разведка США не смогла вовремя подготовить доклад о вмешательстве в выборы

США, Четверг 17 декабря 2020 07:29
Разведка США не смогла вовремя подготовить доклад о вмешательстве в выборы
Фото: люди на фоне пропора США (pexels)
Автор: Даша Харченко

Разведывательное сообщество США не представит выводы о влиянии третьих стран на прошедшие президентские выборы, как это планировалось -18 декабря. Перенос доклада может быть связан со спорами внутри спецслужбы о роли Китая в этом процессе.

Об этом сообщает Fox News.

Доклад должен был поступить высшему руководству США не позднее 45 дней после выборов.

"Сегодня во второй половине дня сотрудники разведки уведомили DNI о том, что разведывательное сообщество не уложится в срок до 18 декабря для представления секретной оценки иностранных угроз выборам 2020 года в США", - сообщила глава отдела стратегических коммуникаций Национальной разведки (DNI) США Аманда Шох в Twitter.

Она добавила, что после выборов разведывательное сообщество получило соответствующие отчеты и еще не завершило работу над докладом.

Напомним, Федеральное бюро расследований (ФБР), Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) и Управление директора национальной разведки (ODNI) подтвердили масштабную кибератаку на правительственные структуры США. Согласно их информации, организовали атаку российские хакеры.

К слову, в США коллегия выборщиков по результатам голосования утвердила Джо Байдена новым президентом. Он набирает 302 выборщиков против 232 у действующего президента Дональда Трампа.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Джозеф БайденразведкаВыборы в США

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь