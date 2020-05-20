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Разумков объяснил, когда можно будет оценить работу главы Минздрава

Новости » Политика     20.05.2020 - 03:53
Разумков объяснил, когда можно будет оценить работу главы Минздрава
Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)

Разумков считает, что Украина с коронавирусом справляется довольно неплохо, если сравнивать с другими странами

Министр здравоохранения Максим Степанов пока не будет отчитываться в Верховной Раде, а лишь отвечать на вопросы депутатов во время часа вопросов к правительству. Выводы о его работе можно будет давать тогда, когда Украина преодолеет коронавирус COVID-19.

Об этом Разумков сказал в эфире телеканала "112 Украина".

По словам спикера, Украина с пандемией коронавируас справляется довольно неплохо, если сравнивать с рядом других стран, в том числе США.

"Давать реальную оценку тому, что и как поэтапно мы прошли - и будем еще проходить, - исходя из коронавируса, можно будет лишь со временем. Учитывая то, чем действительно закончится этот сложный для всей страны период", - сказал он.

Разумков высоко оценил работу украинских медиков в условиях пандемии.

"Если же мы говорим об оценке деятельности медицинской сферы, однозначно ответить на этот вопрос будет трудно. Если говорить про наших врачей, которые сейчас защищают нас ценой жизни, то они делают больше чем могут - думаю, что на 110 %. Если же говорить о чиновниках, то я думаю, что показатель будет все же меньше", - отметил он.

Автор: Надежда Собенко

Теги Новости Украины КоронавирусМаксим СтепановДмитрий Разумков
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