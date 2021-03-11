ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Разумков о кадровых изменениях в Кабмине: теоретически это возможно

Новина українською → Украина, Четверг 11 марта 2021 09:26
Разумков о кадровых изменениях в Кабмине: теоретически это возможно Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)
Автор: Сергей Щербина

Глава Верховной рады Дмитрий Разумков не исключает кадровых перестановок в Кабинете министров. Вместе с тем, на данный момент таких инициатив нет.

Об этом Разумков рассказал в интервью РБК-Украина.

"Теоретически это (кадровые изменения в Кабмине, - ред.) возможно. Насколько я помню, пока представлений от премьер-министра не было", - пояснил он.

По его словам, каждый конкретный случай рассматривается в стенах парламента. В частности, он упомянул о голосовании за назначение вице-премьером, главой Минэнерго Юрия Витренко, кандидатуру которого парламент дважды не поддержал. Разумков также добавил, что на данный момент предложений вынести на голосование вопрос назначения Витренко в третий раз не поступало.

"Пока коалиция, насколько мне известно, премьер-министру такое предложение не вносила. А если коалиция не вносит, то и премьер пока не вносит, а дальше посмотрим", - добавил он.

Напомним, в конце 2020 года глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко не исключил возможность назначения министров образования и энергетики.

Также РБК-Украина в материале "Кандидаты на выход. Готова ли Рада к отставкам в Кабинете министров" писало, что в Раде больше всего претензий к работе министров образования Сергея Шкарлета, здравоохранения Максима Степанова, финансов Сергея Марченко, экономики Игоря Петрашко, инфраструктуры Владислава Криклия и соцполитики Марины Лазебной.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Кабинет Министров Украины
NEWS
Минздрав ожидает до конца марта еще одну партию вакцины Covishield
Минздрав ожидает до конца марта еще одну партию вакцины Covishield
DAILY
Дмитрий Разумков: Как политтехнолог я бы не рекомендовал президенту досрочные выборы Рады
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Дмитрий Разумков: Как политтехнолог я бы не рекомендовал президенту досрочные выборы Рады