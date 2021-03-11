Разумков о кадровых изменениях в Кабмине: теоретически это возможно
Глава Верховной рады Дмитрий Разумков не исключает кадровых перестановок в Кабинете министров. Вместе с тем, на данный момент таких инициатив нет.
Об этом Разумков рассказал в интервью РБК-Украина.
"Теоретически это (кадровые изменения в Кабмине, - ред.) возможно. Насколько я помню, пока представлений от премьер-министра не было", - пояснил он.
По его словам, каждый конкретный случай рассматривается в стенах парламента. В частности, он упомянул о голосовании за назначение вице-премьером, главой Минэнерго Юрия Витренко, кандидатуру которого парламент дважды не поддержал. Разумков также добавил, что на данный момент предложений вынести на голосование вопрос назначения Витренко в третий раз не поступало.
"Пока коалиция, насколько мне известно, премьер-министру такое предложение не вносила. А если коалиция не вносит, то и премьер пока не вносит, а дальше посмотрим", - добавил он.
Напомним, в конце 2020 года глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко не исключил возможность назначения министров образования и энергетики.
Также РБК-Украина в материале "Кандидаты на выход. Готова ли Рада к отставкам в Кабинете министров" писало, что в Раде больше всего претензий к работе министров образования Сергея Шкарлета, здравоохранения Максима Степанова, финансов Сергея Марченко, экономики Игоря Петрашко, инфраструктуры Владислава Криклия и соцполитики Марины Лазебной.