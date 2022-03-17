Разрушенный сбитой ракетой дом в Киеве с высоты птичьего полета: фоторепортаж
В четверг, 17 марта, ранним утром войска оккупантов вновь нарушили покой мирной столицы Украины, осуществив ракетный обстрел в направлении спальных районов Киева. В результате падений сбитой ракеты пострадала многоэтажка.
Источник: РБК-Украина показывает последствия падения сбитой ракеты в жилой дом в Дарницком районе.
Несколько дней подряд вражеские войска РФ ранним утром обстреливают мирные районы Киева.
Так, в четверг, 17 марта, произошло обрушение и возгорание в многоэтажке, расположенной в Дарницком районе столицы.
Разрушение конструкции дома произошло в результате падения обломков сбитой силами ЗСУ вражеской ракеты.
Разрушен технический этаж здания, произошел пожар в квартирах на 16-м этаже. Один человек погиб, трое получили ранения.
Спасатели организовали мероприятия по эвакуации 32 человек из числа жильцов дома и провели аварийно-спасательные работы по разбору конструкций и поиску людей.
Кроме того, в результате падения были повреждены окна в соседних домах и близлежащей школе.
На месте происшествия задействовано 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 60 человек личного состава.
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