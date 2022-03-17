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Разрушенный сбитой ракетой дом в Киеве с высоты птичьего полета: фоторепортаж

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Киев, Четверг 17 марта 2022 21:24
Разрушенный сбитой ракетой дом в Киеве с высоты птичьего полета: фоторепортаж Последствия падения сбитой ракеты в спальном районе Киева (фото:Getty Images)
Автор: RBC.UA

В четверг, 17 марта, ранним утром войска оккупантов вновь нарушили покой мирной столицы Украины, осуществив ракетный обстрел в направлении спальных районов Киева. В результате падений сбитой ракеты пострадала многоэтажка.

Источник: РБК-Украина показывает последствия падения сбитой ракеты в жилой дом в Дарницком районе.

Несколько дней подряд вражеские войска РФ ранним утром обстреливают мирные районы Киева.

Так, в четверг, 17 марта, произошло обрушение и возгорание в многоэтажке, расположенной в Дарницком районе столицы.

Разрушение конструкции дома произошло в результате падения обломков сбитой силами ЗСУ вражеской ракеты.

Вид с воздуха на разрушенный в результате падения сбитой ракеты многоэтажный дом в Дарницком районе Киева
(фото:Getty Images)

Разрушен технический этаж здания, произошел пожар в квартирах на 16-м этаже. Один человек погиб, трое получили ранения.

Последствия падения сбитой ракеты в спальном районе Киева (фото:Getty Images)

Спасатели организовали мероприятия по эвакуации 32 человек из числа жильцов дома и провели аварийно-спасательные работы по разбору конструкций и поиску людей.

Кроме того, в результате падения были повреждены окна в соседних домах и близлежащей школе.

На месте происшествия задействовано 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 60 человек личного состава.

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