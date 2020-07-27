Разговор Путина с Зеленским и гибель сына крымского политзаключенного: новости за выходные

Коллаж РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор, трехлетний сын политзаключенного Руслана Сулейманова Муса Сулейманов найден мертвым в Крыму, в Киеве закрыли на карантин монастырь ПЦУ. Подробнее о том, что произошло на выходных, 25-26 июля, - в материале РБК-Украина

Зеленский провел телефонный разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры государств обсудили выполнение договоренностей, достигнутых "нормандской четверкой" в Париже.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Во время разговора Зеленский поднял вопрос безопасности на Донбассе. Путин поддержал достижение договоренности о всеобъемлющем прекращении огня, которое назначено на 00:01 понедельника, 27 июля.

ПриватБанк обвинил Коломойского в отмывании почти 100 млн долларов в США через россиян

Национализированный "ПриватБанк" подал в суд в штате Делавэр (США) измененный иск против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Банк требует от своих бывших владельцев возмещения на сумму в сотни миллионов долларов.

Проверив дополнительные банковские документы, банк утверждает, что оба отмыли 660 млн долларов через группу американских компаний Optima и еще 100 млн долларов через другие американские компании.

Трехлетнего сына крымского политзаключенного Сулейманова нашли мертвым

Трехлетнего мальчика Мусу Сулейманова, сына политзаключенного Руслана Сулейманова, нашли мертвым в Крыму. Мальчик найден после длительных поисков.

Ребенка нашли в выгребной яме в поселке Строгановка. Согласно результатам вскрытия, признаки насильственной смерти не обнаружили.

Ранее "Крымский дом" сообщал, что в Крыму вечером 24 июля пропал 3-летний мальчик Муса, сын крымскотатарского политзаключенного Руслана Сулейманова. Это произошло в селе Строгановка Симферопольского района, ребенок играл в песочнице возле дома.

СНБО обнаружил утечку данных из сервиса, которым пользуются госорганы

Национальный координационный центр кибербезопасности обнаружил утечку данных из сервиса Cloudflare. В так называемом DarkNet опубликовали перечень почти 3 млн сайтов, которые используют Cloudflare для защиты от DDoS и других атак.

Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны Украины.

По данным СНБО, слитый в DarkNet перечень содержит реальные IP-адреса сайтов, что создает угрозы направленных на них атак.

В Киеве закрыли на карантин монастырь ПЦУ

В Киеве в Свято-Феодосиевском ставропигиальном мужском монастыре обнаружили коронавирус. Его закрыли на карантин. Об этом сообщает пресс-служба монастыря в Facebook.

Как сообщается, коронавирусную инфекцию лабораторно подтвердили среди жителей монастыря.

В КНДР заявили о первом случае подозрения на коронавирус в стране

Северная Корея сообщила о первом случае подозрения на COVID-19. Заражение коронавирусом подозревают у человека, который вернулся в страну 19 июля. Отмечается, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын созвал в субботу экстренное заседание политбюро правящей Рабочей партии страны, чтобы обсудить "чрезвычайное событие, которое произошло в городе Кэсон".

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын объявил чрезвычайную ситуацию и заблокировал пограничный город.

Скончалась последняя звезда фильма "Унесенные ветром"

В субботу, 25 июля, умерла звезда фильма "Унесенные ветром" Оливия де Хэвилленд. Она прожила долгую жизнь и покинула этот мир в возрасте 104 лет. Смерть наступила во сне в ее доме в Париже.

Женщина была двукратным лауреатом премии Оскар за лучшую женскую роль. В 1947 году она получила Оскар за роль в картине "Каждому свое" и в 1950 году за роль в "Наследнице". Она завоевала известность в 1930-х годах, сыграв в серии захватывающих приключенческих фильмов, таких как "Капитан Блад" и "Приключения Робин Гуда". У Оливии была номинация на Оскар за роль Мелани в фильме "Унесенные ветром", и она была последней звездой этого классического фильма, поскольку остальные уже давно умерли.