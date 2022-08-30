Разблокирование портов для экспорта металлопродукции увеличит рост платежей в бюджет, - экономист

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на экс-замминистра промышленной политики Сергея Грищенко.

"Вопрос об открытии портов для перевозки продукции украинских горняков и металлургов актуален как никогда - и с точки зрения увеличения объема производства, и роста платежей в бюджет, для стабилизации курса гривны и подавления инфляции", - уверен он.

Грищенко напомнил: на протяжении последних примерно 25 лет из-за неразвитости внутреннего рынка металлопродукции доминирующим направлением сбыта стал внешний рынок. В 2021 году, как и в предыдущие годы, было экспортировано более 80% украинского металла.

"Но за 7 мес.2022 года производство стали в Украине составило 4,82 млн тонн - лишь 38% от уровня 7 мес. 2021 года. И это на фоне того, что на ведущих мировых рынках металлопродукции - ЕС и США - произошла беспрецедентная отмена всех антидемпинговых санкций и ограничений на продукцию украинских металлургов. Казалось бы - грузи, грузи и еще раз грузи!!! Но начали действовать логистические факторы, в первую очередь блокада украинских портов, через которые отгружалась львиная доля украинской железорудной и стальной продукции на мировые рынки. Даже возросший объем перевозок железнодорожным и автомобильным транспортом - в первую очередь в страны ЕС - не компенсирует потери от закрытия морских перевозок", - констатировал он.

Также он сообщил, что ранее металлургические ассоциации направили президенту Владимиру Зеленскому предложения в рамках комплекса мер по поддержанию отрасли.

Напомним, ранее глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький заявил, что восстановление экспорта металлопродукции через морские порты даст Украине более 600 миллионов валютных поступлений ежемесячно.

В свою очередь, в Украинском союзе промышленников и предпринимателей отметили, что мощный источник валюты от экспорта металла поможет снизить курс доллара, и удерживать его в дальнейшем в рамках регулируемого коридора.