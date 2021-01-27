Расширенные составы и допуск привитых болельщиков: как планируют провести Евро-2020

Фото: трофей Евро-2020 (uefa.com)

УЕФА не рассматривает изменение формата проведения чемпионата Европы по футболу. И рассчитывает, что матчи пройдут с болельщиками.

Об этом сообщает The Telegraph.

Европейский футбольный союз не намерен менять формат турнира и собирается проводить его в изначально запланированных 12 городах. УЕФА получил подтверждение от всех стран, где запланированы матчи, о готовности принять турнир.

Чтобы турнир прошел без существенных эксцессов, в УЕФА рассматривают ряд мер, которые должны обеспечить безопасное проведение Евро-2020 как для команд, так и для болельщиков.

Среди них:

увеличение количества игроков в заявках национальных сборных на турнир или же разрешение иметь игроков, которых в случае заболевания кого-то коронавирусом, можно будет включить в заявку. Это позволит избежать отмены или переноса игр в случае вспышки заражения. Стандартная заявка на чемпионат Европы состоит из 23 футболистов;

допуск на матчи болельщиков, которые уже привились от коронавируса или же тех, у кого есть отрицательные результаты теста на COVID:

требование находиться болельщикам в масках на трибунах.

Маловероятно, что на каком-либо из стадионов Евро-2020 будет разрешено заполнение трибун на 100%. Пока в УЕФА не знают, на сколько будут заполнены стадионы в разных странах. Окончательное решение этого вопроса, включая подачу городами схем размещения болельщиков на трибунах, отложили до апреля, учитывая быстрое изменение ситуации с пандемией.

Известно при этом, что Шотландия и Уэльс готовы принять часть матчей Евро-2020, если в итоге какой-либо из запланированных городов не сможет поучаствовать в турнире. О готовности принять больше матчей говорят и в Англии.

Считается, что потенциально от проведения матчей могут отказаться Баку и Бухарест. Сборные Азербайджана и Румынии не пробились в финальную стадию чемпионата.

Напомним, а Евро-2020 сборная Украины сыграет в группе C против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

Соперниками "сине-желтых" в спаррингах перед турниром станут Бахрейн (23 мая), Северная Ирландия (3 июня) и Кипр (7 июня).