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Расселл сенсационно победил в квалификации Гран-при Венгрии с провалом Ферстаппена

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Суббота 30 июля 2022 18:26
Расселл сенсационно победил в квалификации Гран-при Венгрии с провалом Ферстаппена Фото: Джордж Расселл завоевал премьерный поул (twitter.com/MercedesAMGF1)
Автор: Антон Федорцив

Неожиданным триумфом пилота "Мерседеса" Джорджа Расселла на фоне проблем конюшни "Ред Булл" завершилась квалификационная сессия на венгерском автодроме "Хунгароринг".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты квалификации.

Британец в последней попытке сумел опередить двух пилотов "Феррари" – Карлоса Сайнса и Шарля Леклера. Лучший круг в третьем сегменте квалификации Расселл проехал за 1:17.377 и завоевал первый в карьере поул.

Сайнс отстал от гонщика "Мерседеса" всего на 0.044 секунды. Леклер проиграл Расселу почти две "десятки". Вместе с монегаском со второго ряда стартует Ландо Норрис из "Макларена".

Тем временем "Ред Буллы" не смогли проявить себя в квалификации. Серхио Перес завершил выступления после второго сегмента, оставшись на 11-й строчке. Зато Макс Ферстаппен в третьей части сессии сначала ошибся на скором круге, а затем из-за технических проблем не смог подняться с 10-го места.

В топ-10 также стартуют Эстебан Окон и Фернандо Алонсо (оба - "Альпин"), Льюис Хэмилтон ("Мерседес"), Валттери Боттас ("Альфа Ромео") и Даниэль Риккардо ("Макларен"). А с 12-й ступени позади Ферстаппена и рядом с Пересом начнет Чжоу Гуаньюй ("Альфа Ромео").

Гран-при Венгрии пройдет в воскресенье, 31 июля. Старт гонки – в 16:00 по киевскому времени.

К слову, 4-кратный чемпион Феттель подготовил специальный шлем для Гран-при Венгрии.

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