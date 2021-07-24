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Раненый на Донбассе боец умер в харьковском госпитале

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Донбасс, Суббота 24 июля 2021 22:24
Раненый на Донбассе боец умер в харьковском госпитале Фото: от ранений погиб военнослужащий Дмитрий Сивоконь (facebook Вадима Мазюкина)
Автор: РБК-Украина

В госпитале Харькова умер раненый в ходе обстрела на Донбассе военнослужащий 57-й отдельной мотопехотной бригады Дмитрий Сивоконь. Он в течение десяти дней боролся за жизнь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Вадима Музюкина, начальник штаба - первого замначальника Западного территориального управления Военной службы правопорядка.

Сообщается, что умер 39-летний военнослужащий из Запорожской области, старший лейтенант Дмитрий Сивоконь

"Сколько всего мы вместе с тобой прошли в "Сармате" ... С тобой можно было и в огонь, и в воду! Благодарю тебя за службу мой друг. Вечный покой тебе, брат, и царство небесное. Покойся с миром", - отметил Музюкин.

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