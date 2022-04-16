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Под ракетный удар попала ферма возле Полтавы. Погиб местный сторож

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Полтава, Суббота 16 апреля 2022 12:57
Под ракетный удар попала ферма возле Полтавы. Погиб местный сторож Фото: последствия обстрела фермы под Полтавой (t.me/DMYTROLUNIN)
Автор: Александр Мороз

Российские войска нанесли ракетный удар по ферме возле Полтавы. В результате погиб местный сторож.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Полтавской областной военной администрации Дмитрия Лунина.

"Вот так выглядит так называемый "русский мир". "Демилитаризация" фермерского хозяйства недалеко от Полтавы. Видимо, искали там "боевых" гусей или коров. Но убили человека - местного сторожа", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что утром 16 апреля российские самолеты Су-35 нанесли ракетные удары по Львовской области, но украинские системы противовоздушной обороны уничтожили четыре крылатые ракеты.

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