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Ракетный удар по Часовому Яру: количество погибших увеличилось

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Часов Яр, Понедельник 11 июля 2022 09:03
Ракетный удар по Часовому Яру: количество погибших увеличилось Фото: количество погибших в результате обстрела жилого дома Часовом Яру увеличилось до 18 (t.me/dsns_telegram)
Автор: Валерия Полищук

Количество погибших в результате обстрела жилого дома в городе Часов Яр в Донецкой области возросло до 18. При этом спасти из-под завалов удалось шесть человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГСЧС Украины в Telegram.

"По состоянию на 08:45 11 июля в результате ракетного удара по пятиэтажному жилому дому погибли 18 человек, спасены из-под завалов 6 человек, произведена расчистка и разбор около 137 тонн разрушенных элементов дома", - говорится в сообщении.

При этом спасателям удалось установить контакт с двумя лицами, находящимися под завалами.

Спасательные работы продолжаются.

Фото: спасательные работы в Часовом Яру (t.me/dsns_telegram)

Напомним, 9 июля поздно вечером россияне обстреляли из "Ураганов" жилой дом в городе Часов Яр в Донецкой области. В результате атаки РФ полностью уничтожены два подъезда многоэтажки.

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