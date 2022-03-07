Ракетный удар по аэропорту в Виннице: число погибших возросло до 9

В результате вчерашнего ракетного удара по аэропорту в Виннице погибли не менее 9 человек. Поисковые работы продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что на данный момент продолжается разбор завалов и поиск людей.

"7 марта по состоянию на 7:00 из-под завалов построек на территории аэропорта "Винница" деблокировано 15 человек, из них 9 погибших (5 гражданских, 4 военных), поисковые работы продолжаются", - говорится в сообщении.

В работах задействованы более 140 спасателей и 23 единицы спецтехники.