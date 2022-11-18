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Ракетний удар під Ізюмом: під час ліквідації наслідків постраждали 8 людей

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Харківська область, П'ятниця 18 листопада 2022 09:40
Ракетний удар під Ізюмом: під час ліквідації наслідків постраждали 8 людей Фото: в Ізюському районі постраждали 8 людей під час ліквідації наслідків ракетної атаки (Віталій Носач, РБК-Україна))
Автор: Марія Кучерявець

Під час ліквідації наслідків ракетного удару, який РФ завдала вчора по об'єкту критичної інфраструктури в Ізюмському районі, постраждали 8 людей. Серед них правоохоронці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

"Окупанти протягом доби завдавали ударів по критичній інфраструктурі області. В Ізюмському районі є пошкодження обладнання газової промисловості. Під час ліквідації наслідків постраждали 8 людей - працівники та поліцейські, усі після обстеження та надання медичної допомоги лікуються амбулаторно", - написав Синєгубов.

Нагадаємо, вчора, 17 листопада росіяни вчергове завдали масованого удару по містах України. Зокрема, ворог атакував критичну інфраструктуру в Ізюмському районі Харківської області.

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